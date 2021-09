Dell Technologies : va racheter jusqu'à 5 milliards de dollars d'actions

Dell Technologies annoncera lors de sa réunion investisseurs qu'il prévoit une croissance annuelle des revenus de 3 à 4 % et une croissance annuelle du bénéfice ajusté d'au moins 6% jusqu'à l'exercice 2026. L'entreprise annoncera également qu'elle prévoit une conversion du bénéfice net en flux de trésorerie disponible ajusté de 100 % ou plus sur cette période.



Le groupe technologique annoncera également l'approbation d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 5 milliards de dollars à compter de novembre 2021, à l'issue de la scission prévue de VMware.



En outre, la société annoncera qu'elle prévoit de distribuer un dividende trimestriel avec un rendement attractif au premier trimestre de son exercice 2023, sous réserve de l'approbation de son conseil d'administration, en visant un dividende annuel d'environ 1 milliard de dollars.



Dell Technologies vise à restituer 40 à 60 % du flux de trésorerie disponible ajusté aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes, à partir de l'exercice 2023.