Dell : les objectifs du premier trimestre déçoivent

Le groupe d'informatique Dell, qui a annoncé en février une réduction d’environ 5% de ses effectifs, a présenté des perspectives décevantes. Au quatrième trimestre, clos début février, Dell a généré un bénéfice net de 614 millions de dollars contre 2 millions de dollars, un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,80 dollar, là où le marché visait 1,64 dollar. Les revenus ont reculé de 11% à 25 milliards de dollars et dépassent les attentes : 23,42 milliards de dollars.



Ces bons résultats s'accompagnent de perspectives inférieures aux anticipations.



Le groupe informatique anticipe pour le trimestre en cours des revenus entre 19,8 et 20,8 milliards de dollars, à comparer avec la prévision de Wall Street de 21,6 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est prévu entre 65 et 95 cents alors que les analystes visent en moyenne 1,26 dollar.