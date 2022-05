Dell : les profits dopés par les ventes de PC destinés aux entreprises

Le groupe d’informatique Dell a présenté des résultats meilleurs que prévu grâce à la forte demande pour les PC de la part des entreprises. Au premier trimestre, clos fin avril, Dell a généré un bénéfice net au titre des activités poursuivies en progression de 62% à 1,07 milliard de dollars, soit un bénéfice par action de 1,37 dollar. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,84 dollar, là où le marché visait seulement 1,39 dollar. Les revenus ont progressé de 16% à 26,1 milliards de dollars et dépassent les attentes : 25 milliards de dollars.



Les ventes d'ordinateurs aux entreprises et administration ont bondi de 22% à 12 milliards de dollars et celles de PC au grand public, de 3% à 3,6 milliards de dollars. Les revenus tirés des serveurs et des équipements de réseaux ont bondi de 22% à 5 milliards et ceux tirés des produits de stockage de 9% à 4,2 milliards de dollars.



Ces bons résultats s'accompagnent de perspectives favorables.



Le groupe informatique anticipe pour le trimestre en cours des revenus entre 26,1 et 27,1 milliards de dollars, à comparer avec la prévision de Wall Street de 25,5 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est prévu entre 1,55 et 1,70 dollars alors que les analystes ne visent en moyenne que 1,45 dollar.