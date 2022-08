Dell : résultats trimestriels en demi-teinte, le titre chute

Dell a publié jeudi des résultats légèrement meilleurs que prévu au titre de son deuxième trimestre mais ses perspectives ont déçu les investisseurs, ce qui faisait reculer son action de plus de 8% à Wall Street.



Le groupe informatique texan a fait état hier soir d'un bénéfice net de 506 millions de dollars, contre 629 millions de dollars l'année précédente, soit un repli de 20%.



Ramené par action, son bénéfice par action pour le trimestre clos fin juillet ressort à 68 cents, contre 66 cents attendu par les analystes.



Mais son chiffre d'affaires, en hausse de 9% à un niveau 'record' 26,43 milliards de dollars, n'a pas atteint les 26,75 milliards de dollars visés par le consensus.



Autre déception, le fabricant d'ordinateurs a déclaré viser 'au pire' autour de 290 millions de livraisons de PC sur l'année 2022, alors que les analystes de Credit Suisse visaient jusqu'ici des ventes annuelles de 300 millions d'unités.



'Nous pensons que bon nombre d'investisseurs avaient déjà anticipé le scénario d'une détérioration significative des revenus tirés des ventes de PC', tempère toutefois le bureau d'études dans une note de réaction.



Le titre reculait de 8,8% dans les premiers échanges à la Bourse de New York.



