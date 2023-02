Dell va réduire ses effectifs de 5%

Le groupe Dell est le dernier groupe technologique en date à réduire ses effectifs. Il a ainsi annoncé une baisse d’environ 5% de ses effectifs « dans un contexte économique mondial difficile ». Dell prévoit de comptabiliser les dépenses associées à ces mesures au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2023.



" Ce que nous savons, c'est que les conditions du marché continuent de s'éroder avec un avenir incertain. Les mesures que nous avons prises pour devancer les effets du ralentissement - qui ont permis de réaliser plusieurs trimestres solides d'affilée - ne suffisent plus ", a déclaré le vice président et co-directeur opérationnel, Jeff Clarke.



Avant d'ajouter : "Nous devons maintenant prendre des décisions supplémentaires pour nous préparer à la route qui nous attend. Dans les jours et les semaines à venir, vous commencerez à voir une série de changements - certaines réinitialisations - à travers l'organisation pour mieux nous structurer pour l'avenir, pour mieux collaborer, réduire la complexité, augmenter la vitesse et accélérer l'innovation".