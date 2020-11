Le télétravail donne une nouvelle jeunesse au PC

© AOF 2020

L'accélération du développement du télétravail provoquée par la pandémie de Covid a redonné un nouveau souffle à l'ordinateur portable, qui souffrait ces dernières années de la concurrence des smartphones. La présentation hier soir par HP Inc et Dell de résultats plus élevés qu'anticipé en apporte une nouvelle preuve. Selon le bureau d'études IDC,les ventes de PC ont progressé de 14,6% à 81,3 millions d'unités au troisième trimestre, mais elles auraient pu être encore plus élevées sans des pénuries pour certaines pièces. Le marché est dominé par le chinois Lenovo.Sur le dernier trimestre de son exercice, clos fin octobre, HP a réalisé un bénéfice net en progression de 72% à 668 millions de dollars, soit 49 cents par action. Si le chiffre d'affaires du numéro 2 mondial des PC a reculé de 1% à 15,26 milliards, il est supérieur aux attentes du marché 14,7 milliards de dollars.Les PC ont vu leurs revenus rester stables (+1% à change constants) à 10,4 milliards de dollars, pénalisés par les pénuries d'écrans et de processeurs. HP a vendu un nombre record d'ordinateurs, 19 millions grâce aux ventes au grand public : +24%. En revanche, celles destinées aux entreprises et administrations ont baissé de 12%.Lors de la conférence téléphonique avec les analystes, le PDG du groupe, Enrique Lores, a déclaré prévoir une poursuite de la hausse des ventes en volume en 2021.L'activité d'imprimantes de HP Inc. a, elle, enregistré des ventes en repli de 3% (-2% à change constants) à 4,8 milliards. Ici aussi, l'activité est soutenue par le grand public : +21% pour les imprimantes.Dell, numéro trois du secteur, a généré sur le trimestre à fin octobre, un bénéfice net en progression de 60% à 881 millions de dollars, soit un bénéfice par action de 1,08 dollar. Les revenus ont progressé de 3% à 23,5 milliards de dollars et dépassent les attentes : 21,9 milliards de dollars.Les ventes de PC au grand public ont bondi de 14% à 3,5 milliards de dollars et celles aux entreprises et administrations de 5% à 8,78 milliards de dollars. Sans donner plus de précisions, Dell a indiqué avoir commercialisé un nombre record de produits.