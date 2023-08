Dell Technologies Inc. est un fournisseur de technologies de bout en bout qui conçoit, développe, fabrique, commercialise, vend et prend en charge une gamme de solutions, de produits et de services complets et intégrés. La société opère à travers deux segments : Infrastructure Solutions Group (ISG) et Client Solutions Group (CSG). Son segment ISG permet aux clients de la société ? la transformation numérique avec des solutions qui répondent au changement fondamental vers les environnements multi-cloud, l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et l'analyse des données. Le portefeuille de stockage de la société comprend des solutions de stockage traditionnelles et de nouvelle génération, notamment des baies tout-flash, des fichiers évolutifs, des plateformes d'objets, des infrastructures hyperconvergées et du stockage défini par logiciel. Ce segment propose également des logiciels, des périphériques et des services. Le segment CSG comprend les ventes aux clients commerciaux et aux consommateurs de matériel et de périphériques de marque, ainsi que les services et les logiciels et périphériques de tiers.

Secteur Matériel informatique