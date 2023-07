Dell Technologies Inc. est un fournisseur de solutions de technologie de l'information. La société exerce ses activités par le biais de deux segments : Infrastructure Solutions Group (ISG) et Client Solutions Group (CSG). Le segment ISG permet la transformation numérique des clients de la société grâce à ses solutions multi-cloud et big data, qui reposent sur une infrastructure de centre de données moderne. Le segment GSI dispose d'un portefeuille de solutions de stockage avancées, qui comprend des solutions de stockage traditionnelles, ainsi que des solutions de stockage de nouvelle génération, tandis que le portefeuille de serveurs de la société comprend des serveurs rack performants, des serveurs lames, des serveurs tours et des serveurs hyperscale. Le segment CSG comprend la vente à des clients commerciaux et grand public de matériel et de périphériques de marque, ainsi que des services et des logiciels et périphériques de tiers. Le segment CSG propose également des logiciels, des périphériques et des services annexes, notamment des services d'assistance et de déploiement, de configuration et d'extension de garantie.

Secteur Matériel informatique