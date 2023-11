Delong Composite Energy Group Co., Ltd. a approuvé, lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 24 novembre 2023, l'élection d'administrateurs non indépendants, le système de vote cumulatif s'appliquant : Zhang Jixing, Lv Tao et Zhang Qi ; Élection d'administrateurs indépendants, système de vote cumulatif applicable : Chi Guojing et Luo Nan ; élection des superviseurs, système de vote cumulatif applicable : Du Yong.