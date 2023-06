Delta Airlines : Jefferies reste à achat après le dividende

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 45 dollars sur Delta Airlines, au lendemain de la reprise de la distribution d'un dividende trimestriel, dividende qui avait été suspendu en mars 2020 sur fond de Covid.



Le broker souligne que ce dividende trimestriel de 0,10 dollar par action, qui sera mis en paiement en août par la compagnie aérienne, pourrait représenter en rythme annualisé, une consommation de liquidités à hauteur de 256 millions de dollars.



Jefferies y voit un signe positif que le groupe est à l'aise avec son bilan, et 'aussi probablement de la confiance dans l'objectif précédent de Delta de générer plus de quatre milliards de dollars de free cash-flow en 2024'.



