Delta Airlines : Jefferies relève sa recommandation

Jefferies relève sa recommandation sur Delta Airlines de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 50 à 60 dollars, considérant la compagnie aérienne d'Atlanta comme 'la mieux positionnée pour la prochaine étape de la reprise'.



Soulignant que l'accent de cette reprise doit passer des voyages intérieurs et de loisirs aux voyages d'affaires et internationaux, le broker juge Delta bien placé pour prendre des parts grâce à sa forte présence nationale auprès des PME et à sa surexposition à l'Europe.



Jefferies précise que son estimation de BPA pour 2023 progresse de 6,15 à 7,60 dollars, un plus haut par rapport aux attentes du marché, et dépasse de 4% le BPA de 7,32 dollars engrangé par le groupe en 2019.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.