Delta Airlines : Jefferies reste à 'achat' sur le titre

Jefferies maintient son conseil 'achat' sur le titre Delta Air Lines, avec un objectif de cours de 60 dollars.



Après s'être entretenu avec des responsables de la compagnie, Jefferies rapporte une accélération du processus de simplification de la flotte à long terme, la pandémie ayant permis le retrait anticipé de nombreux appareils.



La compagnie mise également sur une reprise des vols domestiques aux niveaux d'avant crise grâce au retour des vols d'affaires dès le mois de septembre.



Enfin, la compagnie compte se différencier en misant sur l'expérience client, grâce à sa nouvelle flotte qui permet notamment de reconfigurer les cabines et de fournir des services améliorés, rapporte le broker.



