Le transporteur de loisirs canadien Air Transat a annoncé jeudi qu'il avait conclu un accord de principe avec le syndicat représentant ses agents de bord, évitant ainsi une éventuelle grève pendant la période chargée des fêtes de fin d'année.

L'accord de renouvellement de la convention collective de Transat, qui doit faire l'objet d'un vote, intervient alors que les agents de bord de plusieurs transporteurs américains protestent pour obtenir de meilleurs salaires et de meilleures règles de travail dans leurs nouveaux contrats.

Le communiqué de Transat précise que les détails de l'accord seront présentés aux membres dans les prochains jours. "Les voyageurs peuvent profiter de leurs projets de voyage en toute tranquillité d'esprit", précise le communiqué.

Les agents de bord de United Airlines, qui manifestent jeudi dans tout le pays, ainsi que leurs homologues d'autres transporteurs, comme Transat, réclament la fin d'une pratique du secteur qui consiste à ne pas rémunérer leur temps d'embarquement et d'attente à l'aéroport avant et entre les vols. Actuellement, ils ne sont payés que pour la période où l'avion est en mouvement. Delta Air Lines est le seul transporteur américain à rémunérer ses hôtesses et stewards pendant l'embarquement. Au début du mois, les hôtesses de l'air et stewards de Southwest Airlines ont rejeté un accord de principe de cinq ans qui aurait fait d'eux le personnel de cabine le mieux payé du secteur. L'accord ne prévoyait toutefois pas de prime d'embarquement.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les 2 000 travailleurs de Transat, n'a pas voulu divulguer les détails du contrat avant qu'ils ne soient discutés avec les membres.

À la fin du mois de novembre, les agents de bord de Transat ont voté en faveur d'un mandat de grève, qui serait devenu légal à partir du 3 janvier en vertu du Code canadien du travail.