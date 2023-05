Analyse - L'accord conclu par Delta Air Lines avec ses pilotes fait monter la pression sur les négociations syndicales des compagnies aériennes concurrentes

Toute proposition inférieure à l'accord de Delta ne trouvera probablement pas preneur parmi les syndicats, mais les dirigeants des compagnies aériennes affirment que même un contrat équivalent pourrait faire grimper les coûts d'exploitation à un moment où la détérioration de l'économie a assombri les perspectives de voyage. L'accord avec Delta, les conditions de travail et d'autres sujets seront discutés lors d'une conférence mondiale des pilotes qui se tiendra à Montréal jusqu'à dimanche.

Le directeur financier d'American Airlines, Devon May, a déclaré à Reuters : "Delta est là comme un marqueur". "C'est ce que nous recherchons en travaillant avec notre syndicat de pilotes pour parvenir à un accord.

Le transporteur basé à Fort Worth, au Texas, a estimé que s'aligner sur la proposition de Delta lui coûterait environ 8 milliards de dollars sur quatre ans. American Airlines, United Airlines et Southwest Airlines sont toutes en cours de négociation avec leurs pilotes.

Southwest et United n'ont pas quantifié publiquement l'impact potentiel, mais elles s'attendent toutes deux à une forte augmentation des coûts d'exploitation hors carburant.

Jason Ambrosi, directeur de l'Air Line Pilots Association (ALPA) et artisan de l'accord conclu avec Delta, a déclaré à Reuters que les fortes augmentations de salaires et d'avantages sociaux ne briseraient pas les compagnies aériennes. Elles permettent aux pilotes de compenser les concessions faites lors de crises antérieures, par exemple après le 11 septembre.

"Devinez quoi ? C'est ce que valent les pilotes", a déclaré M. Ambrosi. "Je ne vais pas chercher d'excuses pour expliquer pourquoi nous avons obtenu l'accord que nous avons obtenu.

Toutefois, certains responsables du secteur estiment que les augmentations considérables accordées aux pilotes susciteront probablement des demandes similaires de la part des hôtesses de l'air et autres travailleurs, ce qui pourrait se traduire par des millions de dollars de coûts supplémentaires.

Delta, dont les bénéfices se sont redressés plus rapidement que ceux de ses concurrents après la pandémie, n'a affaire qu'à un seul grand syndicat. Ses hôtesses et stewards ne sont pas syndiqués. En revanche, American, United et Southwest ont des syndicats regroupant plusieurs catégories de travailleurs.

L'accord conclu par Delta a mis ses concurrents dans l'embarras.

Un responsable de Southwest, qui a demandé à ne pas être identifié, a déclaré que la compagnie était "réaliste" quant à la situation et que tout accord inférieur à celui de Delta serait probablement rejeté.

Les compagnies aériennes se sont appuyées sur l'augmentation des prix des billets dans un contexte de forte demande de voyages pour atténuer les pressions sur les coûts, mais les dépenses des consommateurs sont menacées.

CHANGEMENT DE MARCHÉ

Les dirigeants du secteur affirment que l'accord de Delta a modifié le marché. Le syndicat des pilotes du transporteur a déclaré qu'il n'avait fait aucune concession dans le cadre de l'accord, qui comprenait des dizaines d'améliorations des règles de travail et des éléments liés à la qualité de vie.

Dans une mise à jour adressée à ses membres cette semaine, le syndicat des pilotes de United a déclaré qu'il cherchait à obtenir des améliorations similaires.

Dennis Tajer, porte-parole du syndicat des pilotes d'American, a déclaré que les pilotes n'étaient pas prêts à sacrifier la rémunération liée au marché, mais que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la sécurité des horaires étaient devenus des priorités.

"La nouvelle devise de nos pilotes, quel que soit leur âge, est la qualité de vie", a-t-il déclaré. "Delta est arrivé et a changé ce que les pilotes croyaient possible.

Les pilotes d'American ont voté en faveur d'une grève si un nouveau contrat de travail n'est pas conclu. Les pilotes de Southwest votent pour une mesure similaire et les pilotes de United tiennent un piquet de grève.

Bien que les pilotes ne puissent pas quitter le travail tant que le National Mediation Board ne leur en a pas donné l'autorisation, les responsables syndicaux préviennent qu'en cas de retard supplémentaire, il sera plus difficile d'attirer et de retenir les talents, ce qui aura un impact sur les programmes de vols des compagnies aériennes.

Les dirigeants de United ont refusé de fournir un calendrier pour l'accord avec les pilotes. Ils ont déclaré que la compagnie disposait des pilotes nécessaires pour assurer son programme d'été.

American a déclaré avoir jusqu'à 50 avions de ligne sous-utilisés et environ 150 avions régionaux cloués au sol en raison d'une pénurie de pilotes.

M. Tajer, représentant syndical des pilotes d'American, a déclaré que si la compagnie n'avait pas de problème pour attirer des pilotes, elle avait du mal à trouver suffisamment d'instructeurs pour les former. Un accord permettra d'augmenter le nombre de pilotes instructeurs, a-t-il ajouté.

Southwest dispose également d'un excédent d'avions sous-utilisés. Casey Murray, responsable du syndicat des pilotes de la compagnie aérienne basée à Dallas, a déclaré que Southwest avait perdu plus de pilotes au cours des quatre premiers mois de l'année que pendant toute l'année 2022.

Selon M. Ambrosi de l'ALPA, les gains réalisés par les grandes compagnies aériennes se feront également sentir chez les acteurs de taille moyenne comme JetBlue, Spirit et Frontier, qui devront payer des salaires compétitifs pour retenir les pilotes, faute de quoi ils seront confrontés à un "problème d'attrition".