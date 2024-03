Après une série d'incidents évités de justesse, l'administration Biden a déclaré lundi qu'elle demandait au Congrès de financer l'embauche de 2 000 contrôleurs aériens supplémentaires au cours de l'exercice budgétaire 2025.

L'Administration fédérale de l'aviation est confrontée à une pénurie persistante de contrôleurs qui a entraîné des retards de vol et a contraint la FAA à prolonger jusqu'en octobre 2024 les réductions des exigences minimales de vol dans les aéroports encombrés de la région de New York. Dans de nombreuses installations, les contrôleurs effectuent des heures supplémentaires obligatoires et travaillent six jours par semaine pour pallier le manque de personnel. La FAA demande 43 millions de dollars pour accélérer l'embauche et la formation des contrôleurs. (Rapport de David Shepardson)