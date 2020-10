DELTA AIR LINES : déçoit les attentes au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delta Air Lines a dévoilé ses résultats financiers au titre de son troisième trimestre 2020. Ainsi, la compagnie aérienne américaine a accusé une perte nette de 5,38 milliards de dollars sur la période, ou -8,47 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,49 milliard de dollars, ou 2,31 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à -3,30 dollars, décevant les attentes du consensus FactSet (-3,04 dollars).Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 3,06 milliards de dollars au troisième trimestre 2020, en baisse de 76% sur un an, ce qui se révèle inférieur aux attentes du marché (3,13 milliards).Notons enfin que la compagnie aérienne américaine termine le troisième trimestre 2020 avec 21,6 milliards de dollars de liquidités.