DELTA AIR LINES : le directeur général a bon espoir pour 2021

Delta Air Lines a dévoilé ses résultats financiers au titre de son quatrième trimestre 2020. Ainsi, la compagnie aérienne américaine a accusé une perte nette de 755 millions de dollars sur la période, ou -1,19 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,10 milliard de dollars, ou 1,71 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, la perte par action ressort à -2,53 dollars, contre un consensus FactSet de -2,51 dollars.



Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 3,97 milliards de dollars, en baisse de 65% sur un an. Il se révèle néanmoins supérieur aux attentes du marché (3,67 milliards).



En dépit des difficultés qui attendent la compagnie en 2021, Ed Bastian, le directeur général de Delta Air Lines, a " bon espoir que cette année soit une année de reprise " et un tournant qui permettra à Delta de revenir encore plus forte, avec un retour de la croissance des revenus, de la rentabilité et de la génération de cash flow.