Le nombre de touristes américains se rendant au Japon a augmenté cette année, attirés par la chute de la valeur du yen, qui a également entraîné une augmentation massive de l'intérêt des investisseurs étrangers pour le marché de l'hébergement dans le pays.

Le nombre d'Américains arrivant au Japon par avion a dépassé les 900 000 au cours des cinq premiers mois de 2024, soit une hausse de 17,4 % en glissement annuel et de 35,5 % par rapport à 2019, avant la pandémie, selon les données de l'Administration du commerce international.

Si la demande de voyages refoulée depuis la fin de la pandémie y a également contribué, le récent plongeon de la monnaie japonaise à son plus bas niveau depuis 38 ans par rapport au dollar américain a été un facteur clé, car il stimule le pouvoir d'achat des touristes américains.

Depuis la fin de la pandémie, la demande a explosé dans toute la région Asie-Pacifique, attirant des voyageurs de Chine, ainsi que des visiteurs long-courriers d'Amérique du Nord, de plus en plus d'Américains choisissant de voyager à l'étranger.

"L'affaiblissement du yen par rapport au dollar américain rend l'ensemble du voyage plus abordable pour les touristes américains", a déclaré Tim Hentschel, PDG de la plateforme de réservation de voyages HotelPlanner.

Les investissements étrangers dans l'industrie hôtelière japonaise ont également connu une forte hausse.

Les investissements transfrontaliers dans le secteur se sont élevés à 1,38 milliard de dollars au premier semestre de cette année, en hausse de 19,2% par rapport à la même période de 2023, et de 176,3% par rapport au premier semestre de 2019, selon les données de MSCI.

Plusieurs hôtels basés aux États-Unis, tels que Marriott, Hilton , Hyatt et Choice, ont étendu leur empreinte au Japon en s'associant à des sociétés immobilières et hôtelières locales.

"Lorsque quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup le Japon visite le pays pour la première fois, il pourrait être plus enclin à réserver avec un nom familier", a déclaré Wanping Aw, un agent de voyage à Tokyo.

Le géant de la location à court terme Airbnb a annoncé une augmentation de 130 % des nuitées réservées par des clients américains au Japon en 2023 par rapport à l'année précédente.

Les compagnies aériennes suivent également cette tendance en augmentant le nombre de sièges entre les États-Unis et le Japon.

Les transporteurs ont programmé environ 1,5 million de sièges entre les deux pays en juin, juillet et août, soit une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente, selon les données publiées en mai par l'agence de voyage en ligne Hopper.

United Airlines, Delta Air Lines et American Airlines Group ont augmenté le nombre de sièges programmés entre les États-Unis et le Japon pour l'été de 19 %, 10 % et 7 %, respectivement, selon les données de Hopper.