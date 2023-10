Delta Air Lines : Airlines réduit son objectif de bénéfice pour 2023

Le 12 octobre 2023 à 15:03 Partager

Delta Airlines est attendu en hausse de plus de 3% à l’annonce d’un bénéfice par action de 2,03 dollars au troisième trimestre, contre 1,94 dollar attendu. La compagnie aérienne américaine précise que ses revenus opérationnels atteint 15,5 milliards, 14,6 milliards en ajusté, contre 14,54 milliards attendus. Delta a abaissé ses objectifs de bénéfice par action annuel à 6,00 à 6,25 dollars, à comparer avec les 6,04 attendus. Delta Airlines ciblait auparavant entre 6 et 7 dollars.



Selon Bloomberg, plusieurs analystes s'attendait à ce que Delta réduise davantage ses prévisions précédentes.



Les revenus annuels sont attendus en progression d'environ 20%.



Au quatrième trimestre le BPA est attendu entre 1,05 et 1,30 dollar, en ligne avec le consensus de 1,11 dollar.