Delta Air Lines : La valeur du jour à Wall Street - Delta Airlines en tête du S&P 500 après ses résultats

Le 10 avril 2024 à 16:30 Partager

La saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis débute sur note favorable. L’action Delta Airlines (+2,45% à 48,48 dollars) est catapultée en tête du S&P 500 grâce à des résultats meilleurs et des perspectives qu’anticipé. "La forte demande de voyages sur Delta se poursuit au cours du trimestre de juin", a commenté le président de la compagnie aérienne, Glen Hauenstein. "Nous avons remboursé près d'un milliard de dollars de dettes et terminé le trimestre avec un effet de levier de 2,9", a ajouté le directeur financier, Dan Janki. Delta Airlines souhaite en rembourser 4 milliards en 2024.



Au premier trimestre, son bénéfice net s'est élevé à 37 millions de dollars, soit 6 cents par action, contre une perte de 363 millions d'euros, un an plus tôt, représentant 57 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 45 cents, à comparer avec un consensus FactSet de 36 cents. Delta Airlines affiche une marge d'exploitation ajustée de 5,1%, à comparer avec 4,6% au premier trimestre 2023.



Les revenus ajustés ont augmenté de 6% à 12,6 milliards de dollars alors que le marché ciblait 12,52 milliards de dollars.



Pour 2024, Delta Airlines a confirmé ses objectifs d'un bénéfice par action de 6 dollars à 7 dollars et d'un free cash flow compris entre 3 et 4 milliards de dollars.



La compagnie aérienne prévoit pour le deuxième trimestre une marge d'exploitation ajustée de 14% à 15% avec un bénéfice par action de 2 à 2,50 dollars. Les ventes sont anticipées en progression de 5% à 7%. Wall Street anticipe respectivement 2,22 dollars et une croissance des revenus de 5,5%.