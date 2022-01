Delta Air Lines : La valeur du jour à Wall Street Malgré Omicron, Delta Air Lines excède les attentes des analystes au quatrième trimestre

Delta Air Lines s’élève de 3,15% à 41,85 dollars sur la place de New York. Malgré les turbulences provoquées par le variant Omicron, la compagnie aérienne américaine est parvenue à dépasser les attentes du consensus lors du quatrième trimestre 2021. Le groupe a accusé une perte nette de 408 millions de dollars, ou -64 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars, ou 1,71 dollar par action, lors du quatrième trimestre 2019 (pré-crise). Cependant, en données ajustées, le bénéfice par action ressort à 22 cents, alors que le consensus FactSet tablait sur 14 cents.



Même surprise favorable du côté du chiffre d'affaires qui s'établit à 9,47 milliards de dollars, contre un consensus de 9,02 milliards et 11,4 milliards de dollars lors du quatrième trimestre 2019.



Au final, Delta Air Lines a clôturé l'année 2021 sur un bénéfice de 280 millions de dollars et un chiffre d'affaires avoisinant les 30 milliards.



Du côté des perspectives, Delta Air Lines a prévenu qu'elle enregistrerait une perte lors du premier trimestre 2022, en raison de l'impact du variant Omicron. La forte diffusion de ce dernier a en effet conduit à l'annulation d'un grand nombre de vols ces dernières semaines. Si le groupe devrait perdre de l'argent en janvier et en février, il prévoit que ses comptes retournent dans le vert au mois de mars.



Concernant le chiffre d'affaires, il devrait ressortir entre 72 % et 76 % de son niveau pré-crise lors du premier trimestre 2022, contre 74 % lors du dernier trimestre 2021.



Ed Bastian, le directeur général de Delta Air Lines, s'est dit confiant quant à la vigueur de la demande au printemps et cet été.



Sur l'ensemble de l'année 2022, il estime que le groupe est en ordre de marche pour dégager un " bénéfice significatif ".