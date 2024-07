Delta Air Lines : La valeur du jour à Wall Street - Trou d'air pour Delta Airlines qui déçoit sur ses perspectives de bénéfice

Le 11 juillet 2024 à 16:25 Partager

Delta Airlines (-7,43% à 43,38 dollars) est lanterne rouge de l'indice S&P500 à Wall Street après ses résultats du deuxième trimestre. La compagnie aérienne américaine a déçu les investisseurs sur ses perspectives du troisième trimestre, limitées à une fourchette de 1,70 à 2 dollars pour le bénéfice par action ajusté, contre un consensus de 2,05 dollars. Delta entraîne dans sa chute ses concurrentes American Airines, United Airlines et Southwest Airlines qui la suivent de près parmi les plus fortes baisses du S&P500.



Au deuxième trimestre 2024, le bénéfice par action a chuté de 29% à 2,01 dollars et la marge opérationnelle de 15% à 13,6%. Les revenus opérationnels ajustés ont atteint 15,4 milliards de dollars, au deuxième trimestre, en hausse de 5,4%.



Delta maintient cependant sa prévision de bénéfice par action 2024 entre 6 et 7 dollars, citant une série de bonnes nouvelles.



"La demande sur l'ensemble de la région transatlantique reste très forte, avec une recette unitaire conforme à la performance record de l'année dernière, hors impact des Jeux olympiques d'été de Paris" souligne la compagnie: les voyageurs cherchent à éviter de passer par Paris à l'approche des Jeux olympiques.



Plusieurs analystes invoquent des coûts élevés et des inquiétudes sur la sécurité.