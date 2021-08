Delta Air Lines : accélère le renouvellement de sa flotte avec 30 Airbus A321neo supplémentaires

• Delta commande 30 Airbus A321neo supplémentaires et porte donc sa commande totale à 155 appareils.

• Cette commande s'inscrit dans les plans de renouvellement et de simplification de la flotte de Delta afin d'améliorer l'expérience client dans les années à venir

• Cette commande soutient l'engagement de neutralité carbone de Delta en remplaçant les avions moins économes en carburant dans le cadre de son programme Flight to Net Zero

Delta continue de moderniser sa flotte, ajoutant 30 avions A321neo supplémentaires à son carnet de commandes existant avec Airbus. Cette transaction positionne davantage la compagnie aérienne en tant que leader de la reprise ainsi que pour les années à venir, avec sa flotte de pointe, fiable et à faibles émissions, tout en renforçant les objectifs stratégiques de la flotte de Delta pour stimuler la simplification opérationnelle, réaliser des économies d'échelle et stimuler la productivité.

« L'ajout de ces avions renforce l'engagement de Delta à remplacer sa flotte plus ancienne par des appareils plus durables et économes en carburant, tout comme son engagement à proposer la meilleure expérience client du secteur », a déclaré Mahendra Nair - en charge de la chaîne d'approvisionnement de la flotte Delta. « Delta apprécie le partenariat étendu avec l'équipe d'Airbus afin d'appuyer nos plans de croissance stratégiques, et nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble tout au long de la reprise et dans les années à venir. »

Le bijou technologique A321neo est l'avion à fuselage étroit (monocouloir) de grand gabarit le plus économe en carburant de Delta. Il est parfaitement adapté pour compléter le principal réseau domestique de Delta.

Delta convertit les droits d'achat de l'avion en commandes fermes dans le cadre de son contrat d'achat d'A321neo existant avec Airbus. Elle fait suite à une transaction similaire en avril, lorsque Delta et Airbus ont converti 25 droits d'achat d'A321neo en commandes fermes et ajouté 25 options supplémentaires d'A321neo.

Delta exploite 121 appareils de la famille des A321ceo à plus gros gabarit, et avec les A321neo supplémentaires annoncés aujourd'hui, Delta porte ses engagements d'achat à 155 A321neo au total, en plus des six livraisons d'A321ceo restantes. Delta a les droits d'achat pour 70 A321neo supplémentaires. Ces engagements d'achat anticipent les besoins futurs de Delta, en soutenant le remplacement d'avions à fuselage étroit plus anciens et moins économes en carburant. Au total, Delta a désormais 288 engagements d'achat d'avions, y compris des jets à fuselage large et à fuselage étroit.

Delta prévoit de prendre livraison de son premier A321neo au cours du premier semestre 2022, et les livraisons de ces avions se poursuivront jusqu'en 2027. De nombreux A321neo de Delta seront livrés depuis l'usine de fabrication américaine d'Airbus à Mobile, en Alabama. La compagnie aérienne a pris livraison de 87 avions Airbus fabriqués aux États-Unis depuis 2016.

« Nos partenaires chez Delta soulignent le rôle stratégique que l'A321neo jouera en tant que plate-forme hautement efficace pour le service client et la renommée de Delta pendant de nombreuses années à venir », a déclaré Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus.

L'A321neo est propulsé par les turboréacteurs à double flux Pratt & Whitney PW1100G de nouvelle génération, qui permettent d'obtenir un rendement énergétique par siège supérieur de 12 % par rapport à celui de l'A321ceo. Les moteurs seront entretenus par les techniciens de Delta TechOps dans ses installations avancées de maintenance, de réparation et de révision à Atlanta.

L'A321neo de Delta sera équipé d'un nombre total de sièges pour 194 clients dont 20 en première classe, 42 en Delta Comfort+ et 132 en cabine principale. Le nouvel avion sera déployé sur le vaste réseau domestique de Delta, complétant la flotte existante d'Airbus A321ceo de Delta de 121 appareils.

L'intérieur confortable de l'A321neo comportera des touches réfléchies, notamment un nouveau design de sièges de première classe qui comprend une table à plateau plus grande et plus robuste, plus d'espace de rangement pour les objets personnels et des coussins en mousse à mémoire de forme améliorés. Tous les clients apprécieront le système de divertissement en vol sans fil de Delta (créé par la filiale en propriété exclusive Delta Flight Products). À chaque siège, on trouvera des compartiments supérieurs spacieux, des systèmes de filtration d'air de pointe HEPA ainsi que l'accès au Wi -Fi et des ports d'alimentations.