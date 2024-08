Delta Air Lines a annoncé jeudi une baisse de 380 millions de dollars de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours en raison des perturbations opérationnelles résultant de la panne provoquée par CrowdStrike.

Le mois dernier, une mise à jour logicielle effectuée par la société mondiale de cybersécurité CrowdStrike a déclenché des problèmes de système pour les clients de Microsoft, dont de nombreuses compagnies aériennes. Les perturbations ont persisté chez Delta, même si elles se sont atténuées le lendemain chez d'autres grands transporteurs américains.

La compagnie aérienne basée à Atlanta a annulé environ 7 000 vols en cinq jours, bloquant des centaines de milliers de voyageurs. Delta fait également l'objet d'une enquête du ministère américain des transports pour ces perturbations.

Dans un document réglementaire, le PDG Ed Bastian a déclaré que la compagnie aérienne avait subi un préjudice d'au moins 500 millions de dollars en raison de la panne et qu'elle intentait des actions en justice contre CrowdStrike et Microsoft.

"Une perturbation opérationnelle de cette durée et de cette ampleur est inacceptable, et nos clients et employés méritent mieux que cela", a déclaré M. Bastian.

CrowdStrike et Microsoft ont tous deux rejeté l'affirmation de Delta selon laquelle ils devraient être tenus pour responsables des perturbations des vols.

Microsoft a déclaré cette semaine que son examen préliminaire suggérait que Delta, contrairement à ses concurrents, n'avait apparemment pas modernisé son infrastructure informatique. (Reportage de Rajesh Kumar Singh à Chicago ; Rédaction de David Gregorio)