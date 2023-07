New York (awp/afp) - La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a annoncé jeudi les meilleures performances trimestrielles de son histoire grâce à un "été actif", ce qui l'a incitée à revoir à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2023.

"Nous avons généré un chiffre d'affaires et une rentabilité records au cours du deuxième trimestre", s'est réjoui Ed Bastian, patron de la compagnie, cité dans un communiqué.

Vers 15H30 GMT, l'action Delta progressait de 0,39% à 48,13 dollars.

"La demande des consommateurs pour les trajets aériens reste robuste", a-t-il souligné, dévoilant de nouvelles prévisions de bénéfice par action --de 6 à 7 dollars, contre 5 à 6 dollars auparavant-- pour l'exercice en cours.

Car le reste de l'année s'annonce de même teneur: Delta s'attend à un chiffre d'affaires record au troisième trimestre (hausse entre 11 et 14% sur un an), avec une marge opérationnelle autour de 15% et un bénéfice net par action (BNPA) hors éléments exceptionnels de 2,20 à 2,50 dollars.

Sur l'ensemble de l'année, l'activité devrait grossir de 17 à 20%. "Le quatrième trimestre va être fort", a anticipé M. Bastian sur CNBC.

Si l'appétence pour les voyages est forte, "l'infrastructure aérienne est encore fragile et l'industrie continue de subir de multiples contraintes sur sa chaîne d'approvisionnement", a-t-il noté lors d'une audioconférence. Ce qui génère "un écart important" entre l'offre et la demande qui devrait "perdurer pendant un certain temps".

"En avance"

Entre avril et juin, le BNPA hors éléments exceptionnels s'est établi à 2,68 dollars, soit une hausse de 84% sur un an. Le consensus d'analystes concocté par Factset tablait sur 2,40 dollars.

Le chiffre d'affaires a bondi de 13% à 15,58 milliards de dollars et le résultat net a plus que doublé à 1,82 milliard, après 735 millions au deuxième trimestre de 2022. Le consensus anticipait respectivement 14,34 milliards et 1,54 milliard.

"Nous sommes en avance sur nos objectifs financiers à trois ans et nous sommes bien positionnés pour atteindre notre cible de bénéfice par action supérieur à 7 dollars en 2024", a indiqué le patron de Delta lors de l'audioconférence.

"Nous entrevoyons des opportunités importantes au-delà de 2024", a renchéri Daniel Janki, directeur financier.

"L'une des raisons pour lesquelles ce trimestre a été bien meilleur, c'est parce que nous avons été 6% plus efficaces en terme de consommation de carburant par passager qu'au deuxième trimestre 2019", a souligné M. Bastian sur CNBC.

La compagnie a mis en place le plus important programme estival transatlantique de son histoire avec plus de 650 vols par semaine vers 32 destinations, marqué par une hausse de 20% des capacités par rapport à l'été précédent.

Elle compte transporter près de 200 millions de passagers cette année.

A la faveur de ces résultats, le groupe a affecté 667 millions de dollars au premier semestre au titre du partage des bénéfices, à verser en 2024, et a accéléré le remboursement de sa dette.

Delta avait annoncé mi-juin le versement de son premier dividende trimestriel depuis mars 2020, un maigre 10 cents par action. "C'est une étape importante", a noté la compagnie jeudi.

afp/rp