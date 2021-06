Delta Air Lines : revient à Nice et étend sa desserte sur Paris

Delta annonce de nouvelles lignes suite à la levée des restrictions d'entrée par le gouvernement français, permettant aux américains de voyager en France dès le 9 juin. Dès le 8 juillet, trois liaisons hebdomadaires seront assurées entre New York-JFK et l'aéroport de Nice. De plus, Delta étend sa desserte sur l'aéroport Paris-CDG avec trois vols hebdomadaires depuis Minneapolis à partir du 8 juillet, et un vol quotidien au départ de Boston à partir du 5 août. Actuellement, Delta dessert déjà Paris-CDG à raison de deux vols quotidiens depuis Atlanta, d'un vol quotidien depuis New York-JFK et de trois vols hebdomadaires au départ de Detroit.

Les restrictions d'entrée aux États-Unis restent en place pour les voyageurs en provenance de France et d'autres pays de l'espace Schengen. Les voyageurs sont encouragés à vérifier les conditions d'entrée avant de voyager.

Les services de Delta entre les États-Unis et la France fonctionneront comme suit :

Atlanta - Paris-CDG : desserte biquotidienne en A350-900 et A330-300

New York-JFK - Paris-CDG : desserte quotidienne en A330-300

Detroit - Paris-CDG : trois vols hebdomadaires en B767-300ER

Minneapolis - Paris-CDG : trois liaisons hebdomadaires à compter du 7 juillet en A330-300

New York-JFK - Nice : trois liaisons hebdomadaires à compter du 8 juillet en B767-400

Boston - Paris-CDG : desserte quotidienne à compter du 5 août en A330-300

Delta, avec son partenaire Air France, proposera à partir de juillet neuf fois plus de vols entre les États-Unis et la France que les autres grandes compagnies, dont la nouvelle route d'Air France entre Paris et Denver. Avant la pandémie, la France était la deuxième destination la plus prisée des touristes américains, avec plus de 4,8 millions de visiteurs en 2019. L'industrie du tourisme est l'un des principaux contributeurs à l'économie française, totalisant près de 10 % du PIB, dont 30 % proviennent des arrivées internationales.

« Il est encourageant que le gouvernement français ait franchi cette étape pour rouvrir le pays aux voyageurs loisirs en provenance des États-Unis, soutenant davantage la reprise économique après la pandémie mondiale », a déclaré Amy Martin, directrice générale de Planification du réseau international de Delta . « La France est l'une des destinations de voyage d'agrément les plus populaires de Delta et, grâce à aux connexions accessibles via nos hubs américains, les clients peuvent facilement se connecter sur des vols vers Paris et Nice, se retrouver avec leur famille, leurs amis et profiter de nouvelles expériences de voyage. »

Tout au long de la pandémie, Delta et Air France ont maintenu des services vers les États-Unis pour le transport de fret et de clients volant pour des motifs impérieux. Tous les services entre les États-Unis et la France sont exploités en collaboration avec les partenaires Air France, KLM et Virgin Atlantic. Avec de plus en plus de pays de l'UE qui ouvrent leurs frontières aux touristes américains cet été, les clients de Delta peuvent se connecter vers d'autres destinations européennes via Paris-CDG si ils remplissent les conditions d'entrée.

Delta accorde la priorité à la santé et à la sécurité des clients et des employés et des communautés qu'elle dessert. En plus de voyager en toute sécurité dans le cadre de Delta CareStandard, tous les clients voyageant entre les États-Unis et la France bénéficieront de centaines de nouvelles options de divertissement en vol sur des écrans personnels. L'expérience client primée de Delta comprend également la technologie sans contact via l'application Fly Delta et prévoit de fournir un nouveau Wi-Fi haut débit à bord dès cette année.