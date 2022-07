Delta Air Lines passe commande de 100 737 MAX 10 à Boeing

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a annoncé ce jour une méga-commande auprès de Boeing d'une valeur d'environ 13,5 milliards de dollars (13,3 milliards d'euros) pour renouveler sa flotte au salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni. Le constructeur aéronautique livrera 100 exemplaires de son 737 MAX 10 au transporteur. Une bonne nouvelle pour Boeing qui avait plutôt tendance à enchaîner les déconvenues depuis le début de l'année, dont un certain retard dans les commandes vis-à-vis de son principal concurrent Airbus.



Delta Air Lines a également posé une option pour 30 appareils supplémentaires auprès de Boeing. Airbus ne serait pas en reste d'ailleurs sur ce terrain puisque, selon Reuters, ce dernier pourrait bénéficier de l'extension d'une commande existante d'avions A220.



Le nouvelle commande de Delta auprès de Boeing commencera à être livrée à partir de 2025. Elle permettra à la compagnie aérienne américaine de disposer d'une flotte de plus 300 Boeing 737, représentant en volume sa gamme la plus importante après celle des Airbus A320.





L'action Boeing bondit de 3,44% à 152,82 dollars en avant-Bourse à Wall Street.