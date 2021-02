Delta Air Lines : prolonge le blocage des sièges du milieu jusqu'en avril 2021

Delta poursuit son engagement à fournir plus d'espace à bord de tous ses vols jusqu'au 30 avril 2021, afin que les passagers puissent planifier et réserver en toute confiance leur voyage au printemps. En bloquant le siège du milieu et en limitant la capacité à bord de ses appareils depuis avril 2020, Delta reste à l'écoute de ses passagers en priorisant leurs préférences.

« Nous voulons que nos passagers aient une confiance totale lorsqu'ils voyagent avec Delta, et ils continuent de nous dire que plus d'espace à bord leur offre davantage de tranquillité d'esprit », a déclaré Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer de Delta. « Nous continuerons de réévaluer le blocage des sièges en fonction des taux de transmission des cas et de vaccination, tout en remettant à disposition des produits et des services restaurant progressivement la confiance dans la santé et la sécurité de chacun à bord - ce sera toujours la priorité de Delta. »

Vous trouverez des détails sur la politique de blocage de siège de Delta ici.

Tranquillité d'esprit lors de la planification, de la réservation et du vol

En plus de prolonger la libération des sièges du milieu, Delta prend d'autres mesures pour rassurer les clients quant à leur retour au voyage dans les mois à venir, telles que :

Grâce au Delta CareStandard, Delta a également mis en place plus de 100 couches de protection pour assurer une expérience de voyage en toute sécurité, incluant un programme complet de test des employés, la désinfection régulière des surfaces de contact et le remplacement des filtres HEPA de qualité industrielle à bord deux fois plus souvent que recommandé.

Alors que Delta accueille de plus en plus de clients à bord, la compagnie aérienne continue d'investir pour offrir une expérience client supérieure, notamment en actualisant plus de 300 nouvelles options de divertissement en vol et a récemment annoncé son intention d'intégrer le Wi-Fi haut débit à bord dès cette année.