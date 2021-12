Delta Air Lines : voit la vie en rose

Delta Air Lines a relevé ses prévisions pour le quatrième trimestre et s'attend à une "rentabilité significative" en 2022, car la demande de voyages pour les fêtes de fin d'année reste forte et les prix du carburant devraient être plus bas que prévu. La compagnie aérienne prévoit désormais un bénéfice ajusté avant impôts d'environ 200 millions de dollars pour le trimestre clos fin décembre, alors qu'elle avait précédemment annoncé une perte avant impôts en raison de la hausse des prix du carburant.



La compagnie s'attend désormais à ce que le prix du gallon se situe entre 2,05 et 2,15 dollars pour le quatrième trimestre, alors qu'elle prévoyait auparavant un prix compris entre 2,25 et 2,40 dollars.



Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait s'être redressé pour représenter 74% de son niveau de 2019, contre une prévision précédente de 70% à 71%.



Delta a ajouté qu'il y avait un "impact limité" d'Omicron au cours du trimestre, mais que les réservations ont ralenti sur les marchés internationaux où des restrictions ont été imposées.