Delta Airlines : accord d'approvisionnement de SAF avec Gevo

Delta Airlines annonce la signature d'un accord avec Gevo, fabricant de carburant d'aviation durable (SAF) et progresse ainsi dans son objectif d'alimenter10% de ses opérations avec du SAF d'ici la fin 2030.



Grâce à cet accord, Delta devrait recevoir environ 75 millions de gallons de SAF par an pendant sept ans, à compter de la mi-2026.



Le SAF permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80 % par rapport aux carburéacteurs fossiles.



En 2021, Delta a acheté plus de 300 000 gallons de SAF, collaborant avec ses partenaires commerciaux pour aider à développer le marché sous-développé des SAF.



