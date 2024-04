Delta Airlines : des résultats solides au 1er trimestre

Le 10 avril 2024

Delta Airlines publie au titre de son premier trimestre 2024 un BPA ajusté de 45 cents et des revenus d'exploitation en croissance de 6% à 12,6 milliards de dollars, des performances dans le haut des fourchettes de prévisions de la compagnie aérienne.



'Nous prévoyons que nos activités continueront d'être dynamiques, et au cours du trimestre de juin, tablons sur un chiffre d'affaires record, une marge d'exploitation dans le milieu de la plage de 10 à 20% et un BPA de 2,20 à 2,50 dollars', indique son CEO Ed Bastian.



Le dirigeant du groupe basé à Atlanta ajoute demeurer confiant dans ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, à savoir un BPA de six à sept dollars et un free cash-flow de trois à quatre milliards de dollars.



