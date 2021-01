Delta Airlines : la direction fixe le cap pour 2021

A l'occasion de la nouvelle année, Ed Bastian, directeur général de Delta Airlines, présente les 'objectifs ambitieux' que la compagnie souhaite atteindre en 2021.



Selon le directeur général, cette 'année de reprise', devrait être marquée par deux phases distinctes, une première qui 'ressemblera beaucoup à 2020, avec une demande de voyages profondément déprimée' et une seconde qui commencera avec la vaccination massive et qui permettra 'un retour significatif aux voyages'.



Outre la protection des personnes, salariés comme voyageurs, Ed Bastian insiste sur l'importance d'exploiter l'innovation et l'agilité.

'Nous allons construire un nouveau Delta axé sur une reprise médicale et économique qui n'a pas encore pris forme', promet-il.



'L'engagement de Delta à devenir une compagnie aérienne neutre en carbone continue d'être une priorité absolue, et notre investissement de 1 milliard de dollars sur 10 ans dans la technologie et les pratiques durables reste intact', poursuit-il.



'De même, notre objectif de devenir une organisation racialement juste et équitable sera au premier plan cette année, tout comme nos efforts pour renforcer les communautés dans lesquelles nous vivons, travaillons et servons', a-t-il conclu.



