Delta Airlines : marge à deux chiffres au 3e trimestre

Delta Airlines publie au titre du troisième trimestre 2022 un BPA de 1,51 dollar, avec une marge opérationnelle à deux chiffres pour le deuxième trimestre de suite, à 10,4%, et des revenus ajustés de 12,8 milliards, soit 3% de plus que trois ans auparavant.



'La reprise des voyages se poursuit alors que les dépenses des consommateurs se déplacent vers les expériences et que la demande s'améliore dans les entreprises et à l'international', explique le CEO Ed Bastian.



'Dans cet environnement, nous nous attendons à ce que la croissance du chiffre d'affaires du trimestre de décembre s'accélère par rapport à 2019 avec une marge opérationnelle d'environ 10%', poursuit le dirigeant.



