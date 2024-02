Delta Air Lines a demandé vendredi à l'administration Biden de revenir sur son projet de supprimer l'immunité antitrust dont bénéficie la compagnie aérienne dans le cadre de son partenariat avec Aeromexico, en invoquant d'importants impacts économiques.

Delta a déclaré que si le partenariat était annulé, "près de deux douzaines de liaisons entre les États-Unis et le Mexique risqueraient d'être annulées", et qu'au moins dix autres liaisons pourraient être desservies par des avions plus petits et moins de sièges.

Delta a déclaré que les tarifs augmenteraient et que "800 millions de dollars de bénéfices annuels pour les consommateurs s'évaporeraient". Des emplois seraient supprimés des deux côtés de la frontière. (Reportage de David Shepardson ; édition de Jonathan Oatis)