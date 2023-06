Les analystes estiment que Delta Air Lines va probablement revoir à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année lorsqu'elle présentera sa stratégie commerciale à court et moyen terme aux investisseurs mardi, en raison de la forte demande de voyages et de la baisse des coûts du carburant.

Certains analystes s'attendent également à ce que le transporteur basé à Atlanta donne plus de détails sur son plan de développement des cartes de crédit de fidélité et des activités de maintenance et de réparation des avions à réaction.

La société a prévu un bénéfice ajusté de 5 à 6 dollars par action pour 2023. Mais comme la demande de voyages ne faiblit pas, en particulier pour les voyages à l'étranger, et que les coûts du carburant sont modérés, les analystes ont revu à la hausse les estimations de bénéfices de Delta.

Savanthi Syth, analyste des compagnies aériennes chez Raymond James, s'attend à ce que Delta relève ses prévisions de bénéfices pour l'année entière d'au moins 50 cents par action.

De même, Daniel McKenzie, analyste chez Seaport Research Partners, s'attend désormais à ce que la compagnie gagne 6,25 dollars par action cette année, soit une augmentation de 12 % par rapport à son estimation précédente.

Alors que la hausse des taux d'intérêt, l'inflation élevée et les pertes d'emploi croissantes ont ralenti certaines parties de l'économie américaine, la demande de voyages refoulée ainsi que la capacité limitée des compagnies aériennes en raison de la pénurie d'avions et de main-d'œuvre ont soutenu les ventes de billets.

"Les obstacles structurels à la capacité de l'industrie et la résistance de la demande laissent présager de meilleures recettes cette année", a déclaré M. McKenzie.

Les coûts du kérosène en Amérique du Nord ont baissé d'environ 30 % par rapport à l'année dernière, ce qui renforce les perspectives.

Signe d'une confiance croissante dans sa capacité à générer un flux de trésorerie disponible, Delta a rétabli ce mois-ci son dividende trimestriel, qui avait été suspendu en mars 2020 pendant la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

La compagnie a prévu un flux de trésorerie disponible de plus de 2 milliards de dollars cette année.

Stephen Trent, analyste chez Citi, s'attend à ce que la mise à jour des prévisions de bénéfices de Delta serve de catalyseur pour une forte hausse de ses actions au cours des 30 prochains jours. Les actions de la compagnie aérienne ont augmenté d'environ 31 % cette année.