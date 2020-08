Feu vert des créanciers de Virgin Atlantic au plan de sauvetage

Les créanciers commerciaux de Virgin Atlantic ont voté mardi en faveur d'un plan de restructuration financière de 1,2 milliard de livres sterling (1,33 milliard d'euros), une nouvelle étape dans le long processus de sauvetage de la compagnie aérienne, mise en péril par la crise du coronavirus.

Virgin Atlantic avait déjà conclu un accord de principe avec ses actionnaires et ses grands créanciers en juillet.

"Aujourd'hui, Virgin Atlantic a passé un cap important dans la sauvegarde de son avenir, en s'assurant un soutien massif de nos quatre catégories de créanciers, dont 99% des créanciers commerciaux qui ont voté en faveur du plan", a déclaré une porte-parole.

"En franchissant ce cap, Virgin Atlantic se place en situation de reconstruire son bilan, de regagner la confiance de ses clients et d'en emmener de nouveau dans les airs dès qu'ils seront prêts à voyager."

La compagnie, dont le capital est détenu à 51% par l'homme d'affaires Richard Branson et à 49% par l'américaine Delta Air Lines, a fermé sa base de l'aéroport londonien de Gatwick et supprimé plus de 3.500 postes depuis le début de la crise.

Elle affirmait au début du mois qu'elle serait à court de trésorerie avant la fin septembre si les créanciers ne validaient pas le plan de sauvetage.

Une audience à la Haute Cour de Londres est prévue le 2 septembre pour approuver ce plan, avant une audience de procédure aux Etats-Unis le lendemain.

(Marc Angrand, édité par Jean-Philippe Lefief)