Fitch Ratings a relevé mardi la note de crédit de Delta Air Lines à la catégorie "investissement", citant les améliorations apportées à son bilan au cours des trois dernières années.

La note du transporteur basé à Atlanta avait été abaissée au niveau de "junk" pendant la pandémie, lorsque l'effondrement du transport aérien avait mis le secteur à genoux. Une cote de crédit "junk" rend plus difficile et plus coûteuse la mobilisation de capitaux pour les entreprises.

Après la pandémie, Delta s'est concentrée sur le remboursement de ses dettes et sur le rétablissement de sa cote de crédit.

Fitch a relevé la note de Delta de "BB+" à "BBB-", avec des perspectives stables. Le transporteur bénéficie également d'une note d'investissement de la part de Moody's, mais S&P le classe dans la catégorie "junk".

Fitch a déclaré que les paramètres de crédit de Delta se sont considérablement améliorés après la pandémie, car la compagnie a réduit sa dette brute et ses contrats de location-exploitation d'environ 11 milliards de dollars au cours des trois dernières années.

L'agence indique que la demande de voyages restera saine jusqu'en 2024, ce qui aidera Delta à générer des flux de trésorerie disponibles. Elle s'attend à ce que la société réduise ses actifs non grevés à 30 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.

Jeudi dernier, Delta a annoncé un bénéfice inférieur aux prévisions pour le troisième trimestre, la capacité excédentaire du secteur ayant entraîné une baisse des tarifs aériens dans la partie inférieure du marché.

Fitch a toutefois indiqué qu'elle s'attendait à ce que Delta reste parmi les compagnies aériennes les plus rentables, en citant une reprise des réservations pour les voyages d'affaires et une demande soutenue pour les voyages haut de gamme. (Reportage de Rajesh Kumar Singh ; Rédaction de Richard Chang)