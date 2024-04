La compagnie aérienne américaine Frontier Airlines se concentre sur le développement de son réseau dans les marchés à tarifs élevés comme Seattle et Detroit au détriment de son empreinte dans les marchés de loisirs comme Las Vegas et la Floride, afin d'augmenter ses bénéfices, a déclaré son PDG à Reuters.

La compagnie à très bas prix basée à Denver, dans le Colorado, n'a pas réussi à dégager de bénéfices au cours de trois des quatre derniers trimestres, malgré l'essor des voyages. Les difficultés de Frontier, ainsi que celles d'autres transporteurs à bas prix, ont amené certains analystes à s'interroger sur leur modèle économique.

Le PDG de Frontier, Barry Biffle, a mis en cause la surcapacité du secteur sur les principaux marchés de loisirs, qui a fait baisser les prix des billets d'avion. Le revenu tarifaire par passager de Frontier a chuté de 22 % en 2023 par rapport à l'année précédente.

"Ce qui s'est passé l'année dernière en Floride est l'équivalent de Costco, Sam's Club, Walmart et Target qui ouvrent tous dans le même quartier", a déclaré M. Biffle à Reuters.

Frontier tente d'augmenter ses revenus en exploitant la demande croissante de voyages haut de gamme, en ajoutant plus de sièges avec de l'espace supplémentaire pour les jambes et des tarifs d'affaires destinés aux petites entreprises. Selon M. Biffle, la demande de sièges haut de gamme a connu une croissance à deux chiffres et représente actuellement jusqu'à 12 % des sièges sur les vols de Frontier.

Ces produits marquent également un changement par rapport au modèle commercial traditionnel des transporteurs à très bas prix, qui offrent une expérience sans fioritures à des tarifs très bas et facturent lourdement les services auxiliaires.

Les consommateurs étant davantage disposés à faire des folies pour voyager, la demande de cabines haut de gamme a augmenté. Alors que les transporteurs américains ne ventilent généralement pas les recettes provenant des différentes cabines, les cabines premium ont représenté 39 % des recettes passagers de Delta Air Lines l'année dernière, contre environ 38 % en 2022.

L'année dernière, Delta a déclaré à Reuters qu'elle s'attendait à ce que la contribution des cabines premium augmente d'un à deux points de pourcentage chaque année au cours des prochaines années.

M. Biffle prévoit de réduire d'un tiers la part de Vegas et d'Orlando dans le réseau de Frontier d'ici à cet été et d'ajouter des vols vers des villes comme Indianapolis, Seattle et Detroit, où la compagnie est moins confrontée à la concurrence des compagnies à bas prix et peut pratiquer des tarifs plus élevés.

"Lorsque nous examinons la rentabilité de nos itinéraires, nous gagnons le plus d'argent là où nous sommes en concurrence avec les compagnies traditionnelles", a-t-il déclaré, faisant référence à United, Delta et American Airlines. "Là où nous ne gagnons pas d'argent, c'est lorsque nous sommes en concurrence avec Southwest, JetBlue et Spirit.

M. Biffle s'attend à ce que ces changements permettent d'augmenter les marges avant impôts à une fourchette de 10 à 14 % en 2025, contre environ 1 % l'année dernière.

Savi Syth, analyste des compagnies aériennes chez Raymond James, a qualifié d'ambitieux l'objectif de Frontier en matière de marge, affirmant que la compagnie aurait besoin d'une forte augmentation de ses revenus.

"Cela semble être la bonne stratégie, mais il faudra du temps pour qu'elle se réalise pleinement", a déclaré Syth, qui s'attend à ce que la compagnie aérienne enregistre une marge avant impôts de 5 % en 2025.

M. Biffle a reconnu les limites de certains de ces produits, Frontier desservant moins de marchés orientés vers les entreprises. La compagnie est en train de réorganiser son réseau pour permettre à la quasi-totalité de ses avions de retourner à leur base tous les soirs, dans le but d'économiser 200 millions de dollars de coûts cette année.

Les actions de Frontier ont gagné 34 % cette année, après avoir chuté de 47 % l'année dernière, contre une baisse de 2,3 % de l'indice NYSE Arca Airline.