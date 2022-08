ITA Airways: Rome choisit l'offre du consortium Certares-Delta-Air France-KLM

(Actualisation: titre, contexte, réaction de Lufthansa, mise à jour du cours de Bourse)

PARIS/BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--C'est un revers pour Lufthansa et MSC. Le ministère italien de l'Economie et des Finances a finalement choisi d'ouvrir des négociations exclusives portant sur le transfert du contrôle de la compagnie aérienne nationale ITA Airways avec le consortium formé par le fonds américain Certares, la compagnie aérienne américaine Delta Air Lines et son homologue franco-néerlandaise Air France-KLM.

"L'offre a été jugée plus conforme aux objectifs fixés par le conseil d'administration", a indiqué le ministère italien de l'Economie et des Finances dans un communiqué, sans révéler les détails de l'opération.

"A l'issue des négociations exclusives, des accords contraignants ne seront signés que si leur contenu est pleinement satisfaisant pour l'actionnaire public", a simplement indiqué le ministère.

Le consortium formé par Certares, Delta Air Lines et Air France-KLM dame ainsi le pion à l'offre concurrente portée par la compagnie aérienne allemande Lufthansa, en association avec le groupe de transport maritime italo-suisse MSC.

"A nos yeux, notre offre conjointe avec MSC était la meilleure solution pour ITA. Il apparaît que le chemin choisi est désormais celui d'une plus grande influence de l'Etat et d'une privatisation non complète d'ITA", a réagi un porte-parole de Lufthansa. De son côté, MSC n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Draghi ne voulait pas confier le dossier au prochain gouvernement

Née en octobre 2021 des cendres d'Alitalia, la compagnie ITA Airways a lancé ses opérations avec une flotte représentant moins de la moitié de celle d'Alitalia, tout en se concentrant sur les trajets rentables.

Alitalia a connu de nombreuses difficultés financières par le passé. Déficitaire depuis 2008, la compagnie avait perdu l'accès aux marchés du crédit depuis 2017, conduisant le gouvernement italien à intervenir en lui prêtant plusieurs centaines de millions d'euros et en la plaçant en procédure de faillite.

Au début août, Mario Draghi, le président démissionnaire du Conseil italien, avait déclaré qu'il ne laisserait pas "le dossier d'ITA Airways à un nouveau gouvernement", tout en insistant sur le fait qu'il trouverait un repreneur "rapidement". Des élections législatives doivent avoir lieu fin septembre en Italie.

A la Bourse de Paris, l'action Air France-KLM gagne 1,6% à 1,47 euro. A Francfort, l'action Lufthansa avance de 0,5% à 5,94 euros.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones, et Mauro Orru, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr ed: VLV - ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2022 09:34 ET (13:34 GMT)