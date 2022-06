L'aéroport LaGuardia de New York révèle une transformation de 8 milliards de dollars

L'étincelant terminal C de Delta, d'une superficie de 1,3 million de pieds carrés et d'un coût de 4 milliards de dollars, verra ses vols débuter samedi à neuf des 37 nouvelles portes d'embarquement. Delta, le plus grand transporteur à LaGuardia, assure 255 vols quotidiens vers 70 villes cet été.

New York et les compagnies aériennes ont dépensé 8 milliards de dollars pour reconstruire l'aéroport que le vice-président de l'époque, Joe Biden, avait surnommé en 2014 "un pays du tiers-monde".

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, n'a pas oublié l'évaluation antérieure de Biden. "Venez voir ça, Président Biden, parce que votre mâchoire va tomber", a déclaré Hochul lors d'un événement d'inauguration.

Rick Cotton, directeur exécutif de l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey, a déclaré que LaGuardia s'était transformé de "l'aéroport le plus décrié de la nation" en une installation de classe mondiale.

Les compagnies aériennes ont fourni environ deux tiers du coût, avec environ 3,4 milliards de dollars de Delta, selon New York.

En 2020, American Airlines a ouvert son nouveau hall d'arrivées et de départs au terminal B de LaGuardia. En janvier, le projet de réaménagement du terminal de 4 milliards de dollars a été achevé.

En 2017, New York et Delta ont donné le coup d'envoi du regroupement des terminaux C et D en un seul terminal comprenant quatre halls et un hall centralisé pour les départs et les arrivées. Le terminal présente des œuvres d'art de haute technologie, des prises de courant à tous les sièges et de nouveaux restaurants chics.

Ed Bastian, directeur général de Delta, a déclaré en 2017 que "c'était la plus grande décision d'investissement" de l'histoire de la compagnie aérienne. Delta investit plus de 6 milliards de dollars dans les aéroports internationaux LaGuardia et John F. Kennedy de New York, a-t-il ajouté.

Le nouveau terminal LaGuardia comprend le plus grand salon d'aéroport de Delta, un Sky Club de 34 000 pieds carrés avec vue panoramique qui, une fois terminé, pourra accueillir près de 600 personnes.

En 2021, LaGuardia était le 25e aéroport américain le plus fréquenté, desservant 7,8 millions de passagers. La région de la ville de New York, avec ses trois grands aéroports, est l'espace aérien le plus encombré des États-Unis.

Les compagnies aériennes prévoient une demande de voyage record cet été, car les Américains qui ont reporté leurs voyages pendant le COVID-19 retournent dans les airs.