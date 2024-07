L'indice mondial des actions a légèrement baissé et les rendements obligataires ont chuté jeudi après que les données sur l'inflation américaine ont stimulé les paris sur les réductions de taux d'intérêt, tandis que le yen a bondi face au dollar, soulevant des questions sur l'intervention du Japon pour stimuler sa monnaie.

Les rendements des bons du Trésor américain ont chuté dans tous les domaines après la publication des données sur l'inflation.

Les prix à la consommation aux États-Unis

Les prix à la consommation aux États-Unis ont baissé de manière inattendue de 0,1 % en juin, après être restés inchangés en mai, tandis que l'augmentation annuelle a été la plus faible depuis un an, ce qui renforce l'idée que l'inflation est en train de diminuer.

Ce rapport fait suite au témoignage du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, devant les législateurs du Capitole, selon lequel "davantage de bonnes données" constitueraient un argument en faveur d'une réduction des taux d'intérêt.

"L'indice des prix à la consommation est le principal facteur macroéconomique aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une nouvelle encourageante. C'est une preuve supplémentaire qui permet à la Fed de franchir la ligne d'arrivée et d'atteindre le niveau de confiance nécessaire pour entamer des réductions de taux", a déclaré Garrett Melson, stratégiste de portefeuille chez Natixis à Boston.

Et bien que le stratège ne s'attende pas à une réduction des taux ce mois-ci, il s'attend à ce que Powell "prépare le terrain pour cette réduction en septembre, lors de la réunion de juillet".

Malgré ces données favorables, les deux plus grands indices de Wall Street ont chuté, les investisseurs se tournant vers des secteurs moins sensibles aux taux d'intérêt, tels que l'immobilier et les services publics, et délaissant des secteurs plus lourds, tels que la technologie, qui a déjà progressé cette année.

De plus, les derniers rapports sur les bénéfices n'ont pas aidé à faire passer un message moins optimiste. PepsiCo et Delta Air Lines, deux grands noms de la consommation, ont publié des chiffres décevants avant les résultats des grandes banques américaines, qui marqueront le début officieux de la saison des résultats vendredi.

À 14 h 58, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 31,28 points, soit 0,08 %, pour atteindre 39 753,30, le S&P 500 a perdu 45,21 points, soit 0,80 %, pour atteindre 5 588,79 et le Nasdaq Composite a perdu 330,11 points, soit 1,77 %, pour atteindre 18 316,94.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,19 point, soit 0,02 %, à 824,58, après avoir progressé d'environ 0,7 % pour atteindre un niveau record plus tôt dans la journée.

L'indice européen STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,6 %.

En

devises

Le dollar a chuté et le yen japonais a gagné plus de 2 % à un moment donné, les opérateurs ayant intégré la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis.

La hausse du yen a été si forte que l'on s'est demandé si le Japon n'avait pas pris des mesures pour soutenir sa monnaie, qui est tombée la semaine dernière à son plus bas niveau depuis 38 ans face au billet vert.

La chaîne japonaise TV Asahi, citant un nombre indéterminé de sources gouvernementales, a indiqué que les autorités japonaises étaient intervenues. Mais le principal diplomate du pays chargé des questions monétaires

Masato Kanda

a déclaré qu'il n'était pas en mesure de commenter l'intervention des autorités, selon un rapport de Jiji Press.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,5 % à 104,44, avec un euro en hausse de 0,33 % à 1,0866 $.

Face au yen japonais, le dollar s'est affaibli de 1,81% à 158,76.

La livre sterling a augmenté de 0,52 % à 1,2912 $ après avoir atteint son plus haut niveau depuis près d'un an, suite aux commentaires de l'ambassadeur de Suède.

Banque d'Angleterre

et les données du PIB supérieures aux prévisions ont conduit les traders à réduire les paris sur une baisse des taux d'intérêt en août en Grande-Bretagne.

En ce qui concerne les obligations d'État, après les données sur l'inflation, les rendements américains à deux ans et à dix ans ont chuté à leur plus bas niveau depuis la mi-mars, tandis que les rendements des obligations à 20 ans et à 30 ans ont chuté à leur plus bas niveau en deux semaines.

"Les données correspondent enfin à l'idée que les investisseurs se font de la baisse des taux de la Fed. Nous avons eu ces deux ou trois mois d'impressions chaudes, et maintenant nous voyons une diminution. Je pense que c'est le premier pas vers le feu vert", a déclaré Lou Basenese, président et stratège en chef du marché chez MDB Capital à New York.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 8,7 points de base à 4,193 %, contre 4,28 % mercredi en fin de journée. Le rendement des obligations à 30 ans a baissé de 6,6 points de base à 4,4043%.

Et le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 12,6 points de base à 4,5067%, contre 4,633% mercredi soir.

Sur le marché des matières premières, les prix du pétrole ont légèrement augmenté après les données sur l'inflation.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,6 %, soit 52 cents, à 82,62 dollars le baril et le Brent a atteint 85,40 dollars le baril, en hausse de 0,4 %, soit 32 cents sur la journée.

L'or au comptant a augmenté de 1,91% à 2 416,25 dollars l'once et les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 1,78% à 2 414,40 dollars l'once, le métal précieux étant soutenu par la perspective d'une réduction des taux d'intérêt.