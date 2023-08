Les autorités de régulation américaines ont annoncé mercredi qu'elles prolongeraient jusqu'au 28 octobre les réductions temporaires des exigences minimales de vol dans les aéroports congestionnés de la région de New York et à l'aéroport national de Washington, en raison de problèmes d'effectifs des contrôleurs aériens.

En mars, la Federal Aviation Administration a accédé à la demande de Delta Air Lines et de United Airlines de rétablir temporairement jusqu'à 10 % des créneaux horaires et des vols dans les aéroports de la région de New York et à l'aéroport national de Washington jusqu'au 15 septembre. Les principales compagnies aériennes ont demandé lundi une prolongation de la dérogation, affirmant que les niveaux de personnel dans un secteur clé du trafic aérien à New York ne se sont pas "améliorés de manière significative".