Les actions asiatiques ont atteint des records jeudi, tandis que la livre sterling a atteint son plus haut niveau en quatre mois grâce à des chiffres de croissance élevés, alors que les traders comptent sur les données américaines qui devraient montrer une baisse de l'inflation et ouvrir la voie à des réductions de taux dès le mois de septembre.

Les actions américaines ont atteint des niveaux record mercredi et les contrats à terme sont restés stables pendant la session asiatique. Les obligations et le dollar sont restés globalement stables, maintenant le yen du côté faible de 161 pour un dollar et proche de ses niveaux les plus bas depuis des décennies.

Le Nikkei japonais a augmenté de 1 % pour atteindre un niveau record de 42 426.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a gagné 1,2 % pour atteindre son plus haut niveau depuis deux ans. Les actions taïwanaises ont atteint un niveau record et l'ASX 200 australien a clôturé à un cheveu de son plus haut niveau historique.

"Le principal moteur est la perspective d'une réduction des taux d'intérêt", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef et responsable de la stratégie d'investissement chez AMP à Sydney. "Si nous obtenons une bonne inflation, cela cochera l'une des cases de Powell.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré aux législateurs du Capitole cette nuit que "davantage de bonnes données" constitueraient un argument en faveur d'une réduction des taux d'intérêt par la banque centrale américaine. Les prix des contrats à terme impliquent environ 75 % de chances d'une réduction en septembre.

Les économistes prévoient un ralentissement de l'IPC américain annuel à 3,1% en juin, contre 3,3% en mai.

La Banque de Corée n'a pas modifié ses taux d'intérêt, mais n'a pas émis d'avertissement sur l'inflation, tandis que le gouverneur Rhee Chang-yong a déclaré aux journalistes qu'il était temps de se préparer à une baisse des taux.

Un changement de ton à la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande mercredi a conduit à une forte réévaluation des attentes en matière de réduction des taux, le taux de swap de référence à deux ans plongeant de 18 points de base et la monnaie glissant.

La Malaisie devrait maintenir ses taux plus tard dans la journée, et la saison des bénéfices américains commencera également avec les résultats de Delta Air Lines et de l'entreprise de consommation PepsiCo, suivis par les résultats des banques vendredi.

CHINE EN LAGUE

Les actions chinoises ont suivi l'élan du marché jeudi, mais une série de données décevantes et des discussions sur les droits de douane sur ses principaux marchés d'exportation ont rendu les reprises difficiles à soutenir. La publication du PIB chinois est attendue lundi.

Le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1 %, et sur le continent, le CSI300 a grimpé de 1,1 %, bien qu'il reste proche de son plus bas niveau de quatre mois et demi de mardi.

Le yuan chinois est remonté d'un plus bas de près de huit mois à 7,2701 pour un dollar.

La livre sterling est restée ferme après que l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre se soit montré plus vague sur le calendrier des réductions de taux que ce que de nombreux traders avaient prévu et a touché un plus haut de quatre mois de 1,2866 $ après que les données du PIB britannique aient battu les attentes.

Ailleurs, les mouvements ont été modestes avant la publication de l'IPC américain.

L'euro a augmenté jusqu'à 1,0835 $.

Le yen a glissé à 161,7 pour un dollar. Les données ont montré que les commandes de machines au Japon ont baissé de manière inattendue pour le deuxième mois consécutif, remettant en cause les attentes de hausse des taux d'intérêt.

Le dollar néo-zélandais a trouvé un soutien au niveau de sa moyenne mobile de 200 jours et s'est échangé à 0,6095 dollar. Le dollar australien a augmenté de 0,2 % pour atteindre un plus haut de six mois à 0,6763 $.

Les obligations d'État sont restées stables au cours de la nuit et en Asie, les rendements américains à deux ans se maintenant à 4,62 % et les rendements de référence à 10 ans à 4,29 %.

Sur le marché des matières premières, les prix du pétrole ont légèrement augmenté en raison des signes d'une forte demande d'essence aux États-Unis. Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 71 cents, soit 0,8 %, pour atteindre 85,79 dollars le baril. Le pétrole brut américain a augmenté de 67 cents, soit 0,8%, pour atteindre 82,77 dollars le baril.

Les conditions météorologiques favorables aux États-Unis ont exercé une pression sur les contrats à terme sur le blé, qui se situent près de leur niveau le plus bas depuis deux mois et demi.

L'or a progressé de 0,5 % pour atteindre 2 381 dollars l'once. Après une chute la semaine dernière, le bitcoin s'est stabilisé autour de 58 900 dollars.