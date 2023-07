Les consommateurs continuent d'acheter des billets d'avion à prix d'or. Mais les habitudes de voyage changent si souvent, en partie à cause des changements dans la vie professionnelle provoqués par la pandémie, que les compagnies aériennes doivent constamment s'adapter en réservant des sièges d'avion et rester prudentes dans leurs prévisions de la demande et des recettes.

Cette situation peut entraîner des pertes de revenus pour les transporteurs s'ils se trompent sur le meilleur moment pour vendre des sièges, tandis que leur prudence dans l'estimation des revenus pèse sur leurs actions, Wall Street interprétant cela comme un signe de ralentissement de la demande des consommateurs.

Devon May, directeur financier d'American Airlines, a attribué ce défi à la difficulté de prévoir la demande. Pour les investisseurs, cela a augmenté le risque de confusion.

"Nous nous améliorons, mais les tendances de la demande sont encore un peu différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient en 2019", a-t-il déclaré à Reuters.

Les inquiétudes concernant la demande future ont été l'une des raisons pour lesquelles l'action d'American Airlines a chuté de 6 % jeudi, même après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Les investisseurs craignaient que la hausse soit modeste après les performances de la compagnie au deuxième trimestre, selon les analystes.

American n'est pas la seule à se battre. En mars, United Airlines a dû modifier ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre, passant d'un bénéfice à une perte, parce qu'elle avait surestimé la demande de voyages d'affaires en janvier et février.

Au cours du trimestre de juin, United a retenu des sièges pour les voyages d'été et les a mis à disposition plus près des dates de pointe, à des tarifs plus élevés, afin de maximiser ses recettes. Il s'agissait d'un pari risqué, car les données de réservation du trimestre précédent avaient montré que les clients réservaient leurs voyages longtemps à l'avance.

L'initiative de United s'est avérée payante, puisqu'elle a permis à la compagnie de générer un chiffre d'affaires trimestriel record. Andrew Nocella, directeur commercial de la compagnie, a déclaré qu'il s'agissait d'un autre signe que les habitudes de voyage saisonnières avaient changé.

"La période de pointe estivale est plus étalée que par le passé", a-t-il déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique.

Les compagnies aériennes ne peuvent plus se permettre de s'appuyer sur les données historiques de réservation, car les formules de travail hybrides ou à distance permettent aux clients de planifier leurs voyages avec plus de souplesse, a déclaré Henry Harteveldt, fondateur du cabinet de conseil en voyages Atmosphere Research Group.

En conséquence, les compagnies aériennes s'appuient davantage sur l'intelligence artificielle et recrutent des scientifiques des données pour mieux aligner les ventes de sièges, la tarification des billets et la programmation des vols sur les tendances changeantes en matière de réservation, a-t-il déclaré.

Pourtant, les compagnies aériennes courent le risque de ne pas réussir à suivre le rythme de l'évolution constante des habitudes de voyage et de ne pas atteindre leurs prévisions financières.

"C'est une voie très difficile à suivre", a déclaré M. Harteveldt. "Les compagnies aériennes vont adopter une vision plus conservatrice des choses.

PRUDENCE DES INVESTISSEURS

Cette prudence alimente les inquiétudes des investisseurs, qui ne sont pas sûrs que les dépenses de voyage se maintiendront.

Rahul Sen Sharma, codirecteur général de la société de services financiers Indxx, a déclaré que les investisseurs craignaient que les voyages d'affaires n'aient pas encore retrouvé leur niveau d'avant la pandémie, ce qui rendrait les compagnies aériennes très dépendantes des voyageurs d'agrément, sensibles aux prix.

"Les clients à forte valeur ajoutée ne sont pas encore revenus", a déclaré M. Sharma, qui suit les actions des compagnies aériennes. "Ce sont eux qui déterminent la rentabilité.

Les compagnies aériennes affirment toutefois que les voyages d'affaires ont fondamentalement changé depuis la pandémie. Ed Bastian, PDG de Delta Air Lines, a déclaré que si les gens ne voyagent plus beaucoup pour le travail, les formules de travail hybrides ont entraîné une augmentation de 50 % des voyages personnels par rapport à la période précédant la pandémie.

Le directeur financier d'American, M. May, a cité les fréquentes révisions à la hausse des prévisions de bénéfices du secteur comme preuve que l'envie de voyager reste forte.

"Le profil de la demande est différent de ce que nous avons connu par le passé", a-t-il déclaré. "Mais nos systèmes sont en train de rattraper le temps perdu.

Les tendances en matière de réservation de voyages internationaux ont également changé.

Delta a indiqué que la saison estivale de l'Europe du Sud est désormais plus longue qu'auparavant, ce qui a incité la compagnie à adapter son réseau.

Delta a prolongé les horaires de ses vols saisonniers vers de nombreuses destinations européennes jusqu'en novembre et décembre. Elle prévoit également de reprendre ses vols en février et mars au lieu d'avril et mai.

"Nous allons passer un très bon été", a déclaré Glen Hauenstein, président de Delta. "Notre objectif est de passer un excellent hiver également. (Reportage de Rajesh Kumar Singh à Chicago Rédaction de Ben Klayman et Matthew Lewis)