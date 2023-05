Les compagnies aériennes américaines sont prises au dépourvu par les changements d'habitudes des consommateurs après une pandémie

L'évolution des habitudes de voyage des consommateurs dans un monde post-pandémique oblige les compagnies aériennes à deviner ce qu'est la "nouvelle normalité", alors qu'elles cherchent à s'adapter en supprimant des vols, en réorganisant leurs réseaux et en embarquant encore plus de passagers dans les avions.

Même si la soif de voyager reste forte, l'évolution des tendances fait grimper les coûts d'exploitation des compagnies aériennes et nuit à leurs recettes.

Elles alimentent également les inquiétudes quant à la vigueur des dépenses de voyage dans un contexte d'incertitude économique croissante, ce qui a entraîné une baisse de 6 % des actions des compagnies aériennes par rapport aux sommets atteints en janvier.

"Les conditions de travail flexibles d'aujourd'hui contribuent à modifier les habitudes d'achat de billets". Stephen Trent, analyste chez Citi, a déclaré : "Il faut s'y habituer. "Il faut s'y habituer.

Les taux de non-présentation ont augmenté, car les clients modifient leurs projets de voyage plus fréquemment qu'auparavant.

La demande de voyages s'est également affaiblie en milieu de semaine, mais s'est renforcée les jours de pointe. Une analyse par Reuters des données de l'administration américaine de la sécurité des transports montre que, cette année, le trafic de passagers a chuté en moyenne de 14 % les mardis et mercredis par rapport aux lundis, avant de se redresser les jeudis.

De même, les clients réservent leurs voyages longtemps à l'avance par rapport à l'année dernière, ce qui entraîne une modération des ventes de billets à l'approche de la date du voyage. Les données de Citi montrent que ces ventes de billets proches de la date du voyage se sont ralenties pour la troisième semaine consécutive, mais que les ventes de billets pour des voyages en juin et juillet se sont améliorées.

Cette évolution a contraint les entreprises à s'adapter.

Frontier Airlines a décidé de réduire d'environ 20 % le nombre de vols les mardis et mercredis, invoquant la faiblesse de la demande. Cette décision marque un changement par rapport à l'année dernière, lorsque certaines compagnies aériennes avaient déclaré que le milieu de semaine n'était pas une période de creux.

Le transporteur, basé à Denver, a attribué ce changement à la flexibilité du travail, qui permet à un plus grand nombre de personnes de passer deux ou trois jours par semaine au bureau.

"Les deux jours les plus courants au bureau sont les mardis et les mercredis", a déclaré Daniel Shurz, vice-président principal de Frontier Airlines. "C'est pourquoi les voyages d'agrément sont les plus difficiles les mardis et mercredis.

En revanche, le transporteur à bas coûts a déclaré la semaine dernière que son revenu par siège-mille disponible les jours de pointe était plus élevé qu'avant la pandémie, car les clients sont prêts à payer beaucoup plus cher pour voyager les autres jours de la semaine.

Frontier a supprimé un nombre indéterminé de liaisons dans le cadre de la restructuration de son réseau. Elle s'attend maintenant à ce que la capacité augmente cette année de 19 % à 22 % par rapport à l'année dernière, alors qu'elle avait précédemment prévu une croissance de 23 % à 28 %, ce qui se traduira par une augmentation des coûts d'exploitation.

L'évolution des habitudes de voyage affecte également United Airlines, qui est relativement peu présente dans les Caraïbes et en Floride, où la demande est généralement forte en hiver.

Le réseau du transporteur basé à Chicago étant davantage axé sur le trafic d'affaires, qui n'a pas totalement retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie, ses recettes ont souffert au cours du dernier trimestre. Le mois dernier, United a déclaré vouloir étendre son réseau en Floride.

"Nous pensons que la demande est structurellement différente de ce qu'elle était avant la pandémie", a déclaré le PDG Scott Kirby. "Nous sommes encore en train de comprendre cette nouvelle normalité.

SUPPLANTATION ET SURRÉSERVATION

Les compagnies aériennes constatent également un changement dans la vente des billets.

Les passagers réservent leurs vols plus tôt qu'ils ne le faisaient pendant la majeure partie de la pandémie, lorsque les restrictions de voyage et les préoccupations sanitaires rendaient difficile la planification à l'avance.

United a indiqué que les réservations pour des voyages dans les 21 jours sont plus faibles que celles des voyages au-delà de 21 jours. Delta Airlines a indiqué que les réservations pour les voyages à moins de 30 jours étaient en baisse, tandis que celles à moins de 30 jours étaient plus importantes.

Les transporteurs n'ont pas communiqué de données comparatives pour l'année dernière, mais Southwest Airlines Co a déclaré que les réservations pour les voyages à l'approche de la date de départ ont diminué par rapport à l'été dernier.

Ed Bastian, PDG de Delta Air Lines Inc., a attribué ce phénomène à la tentative des clients de s'assurer la possibilité de voyager plus tôt, ainsi qu'à la suppression des frais de changement de vol par de nombreuses compagnies aériennes.

Cela a pour effet de refroidir les tarifs des vols intérieurs.

Les données de l'agence de voyage en ligne Hopper montrent que le prix moyen d'un billet d'avion aller-retour pour un vol intérieur a baissé de 15 % en avril par rapport à l'année dernière, pour atteindre 285 dollars.

Bien que les données relatives aux tarifs aient suscité des inquiétudes quant à la demande des consommateurs, Hayley Berg, économiste en chef chez Hopper, a déclaré que les dépenses globales consacrées aux voyages avaient augmenté.

La suppression des frais de modification encourage les gens à revoir leurs plans à la dernière minute, ce qui affecte la proportion de sièges vendus, connue dans l'industrie sous le nom de facteur de charge des passagers. Au cours du trimestre de mars, le coefficient de remplissage de Delta a baissé de 4 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Pour remédier à ce problème, Delta a déclaré qu'elle envisageait désormais de surréserver encore plus de vols. La compagnie a refusé de dévoiler ses plans.

Cette mesure risque d'entraîner l'éviction d'un plus grand nombre de passagers.

L'année dernière, Delta a refusé l'embarquement à plus de clients qu'American Airlines et United, selon les données du ministère américain des transports. Toutefois, à l'exception de deux passagers, tous les voyageurs ont volontairement accepté d'être payés pour changer de vol.

"Nous avions une grande stabilité avant la pandémie", a déclaré Glen Hauenstein, président de Delta. "Nous sommes en train de nous adapter à ce que j'appellerais une nouvelle normalité. (Reportage de Rajesh Kumar Singh à Chicago ; rédaction de Ben Klayman et Matthew Lewis)