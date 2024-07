par Noel Randewich et Lisa Pauline Mattackal

11 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones s'inscrivant dans le vert tandis que le Nasdaq a enregistré une nette baisse, les investisseurs s'étant détournés des grandes valeurs technologiques pour privilégier des entreprises plus petites après que des données ont alimenté l'hypothèse d'une baisse des taux d'intérêt en septembre.

L'indice Dow Jones a gagné 0,08% à 39.753,75.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,88% à 5.584,54 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,95% à 18.283,41 points.

Il s'agit d'un coup d'arrêt pour le Nasdaq, après sept records de clôture consécutifs, et pour le S&P-500, qui avait connu six séances de hausse d'affilée.

Un rapport du département américain du Travail publié dans la journée montre que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont décliné de manière inattendue en juin et ont connu leur plus faible hausse sur un an, des éléments alimentant le scénario d'un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

D'après des données CME Fedwatch, les traders misent désormais à plus de 90% sur une baisse des taux à l'issue de la réunion de septembre de la banque centrale américaine, contre 74% mercredi.

Les investisseurs attendent désormais la publication, vendredi, du rapport sur les prix à la production aux Etats-Unis pour disposer de données supplémentaires sur l'inflation, avant de se tourner aussi vers le début de la saison des résultats trimestriels avec de grandes banques.

En dépit des signes d'un reflux de l'inflation, les principales capitalisations boursières ont enregistré des pertes lors de la séance du jour, notamment Meta Platforms, qui a perdu environ 4%, Microsoft et Amazon, tous deux en baisse de plus de 2%.

Tesla a plongé de 8,4%, son pire recul depuis janvier dernier, après que Bloomberg a rapporté que le constructeur de véhicules électrique repoussait de deux mois, à octobre, le lancement de son robotaxi.

Les actions d'entreprises plus petites ont, en parallèle, fini en hausse.

"Il semble que les investisseurs pensent désormais que la Fed est prête à commencer à réduire les taux d'intérêt. Et ils montrent que ça leur suffit, qu'ils n'ont pas besoin d'attendre qu'elle le fasse", a commenté Sam Stovall, stratégiste en chef chez CFRA Research.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'immobilier a progressé de 2,7%, au contraire des services de communication et des technologies de l'information , en baisse de plus de 2%.

Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, le recul de 4% de Delta Air Lines, qui a dit anticiper un bénéfice inférieur aux attentes lors du trimestre actuel. D'autres compagnies aériennes de premier plan ont aussi marqué un repli.

D'après Scott Helfstein, directeur des investissements de Global X, cela pourrait être le signe qu'il s'agit d'un secteur dans lequel les consommateurs sentent particulièrement l'effet de l'inflation. "Cela se voit dans les dépenses discrétionnaires, comme les billets d'avion", a-t-il dit.

