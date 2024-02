Delta Apparel, Inc. est une entreprise internationale de vêtements intégrée verticalement. La société conçoit, fabrique, s'approvisionne et commercialise un portefeuille diversifié de vêtements actifs et de vêtements de style de vie sous ses marques principales Salt Life, Soffe et Delta. Elle opère à travers deux segments : Delta Group et Salt Life Group. Le secteur Delta Group se compose de ses unités commerciales principalement axées sur les styles de vêtements actifs : DTG2Go et Delta Activewear. Le segment Salt Life Group comprend les activités de Salt Life, qui s'appuient sur la marque de style de vie authentique et aspirationnelle Salt Life. Delta Activewear est un fournisseur privilégié de vêtements actifs pour les marques régionales et mondiales, ainsi que pour les marchés de vente directe au détail et de vente en gros. L'entreprise est également spécialisée dans la vente de produits décontractés et athlétiques par le biais d'une variété de canaux et de niveaux de distribution. Sa solution numérique On-Demand DC offre aux détaillants et aux marques un accès immédiat au réseau d'installations d'impression et d'exécution de DTG2Go.

Secteur Habillement et accessoires