Delta Corp Limited est une société holding basée en Inde qui exerce ses activités dans le secteur des casinos (en direct, électroniques et en ligne) en Inde. La société opère à travers trois segments : la division des jeux de casino, la division des jeux d'adresse en ligne et la division de l'hôtellerie. Elle est présente à Goa, Daman, Gurgaon, Sikkim et au Népal dans les segments des jeux de casino, de l'hôtellerie et des jeux d'adresse en ligne par l'intermédiaire de ses filiales. Elle possède et exploite des casinos en Inde, dans les États de Goa et de Sikkim, ainsi qu'un casino international au Népal, offrant environ 2 000 postes de jeu. Elle est également présente dans le secteur des jeux en ligne par l'intermédiaire de Deltatech Gaming Limited, qui exploite le site de poker en ligne Adda52.com. Elle exploite les casinos offshore Deltin Royale et Deltin JAQK, ainsi que Deltin Caravela, un hôtel flottant doté d'un casino en Inde. Elle exploite également le Casino Deltin Denzong à Gangtok, Sikkim. La société possède environ deux hôtels et une villa à Goa et un hôtel à Daman.

Secteur Casinos et jeux