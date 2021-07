DELTA DRONE : Signature d'un protocole de partenariat commercial entre Delta Drone et Airobotics

Signature d’un protocole de partenariat commercial

entre Delta Drone et Airobotics

Dardilly, le 28 juillet 2021 – 18h

A retenir :

Delta Drone et Airobotics coordonnent leur développement commercial mondial en s’appuyant mutuellement sur leurs atouts

Les deux sociétés bénéficient d’un savoir-faire technologique très complémentaire.

Les sociétés française, Delta Drone, et israélienne, Airobotics, annoncent la signature d’un protocole de partenariat commercial, qui vise à organiser par zones géographiques un principe de distribution croisée des produits et systèmes de chacun des partenaires.

Ainsi, grâce à cet accord, Airobotics concentre ses efforts de développement commercial sur les zones Amérique du Nord et Asie du Sud-Est. Dans ces territoires, il sera également le distributeur des produits et solutions développés par Delta Drone.

Parallèlement, Delta Drone focalise son développement commercial sur les zones Europe et Afrique. Dans ces territoires, il sera également le distributeur des produits et solutions développés par Airobotics.

Fondée en 2014, Airobotics a développé la solution aérienne par drone la plus avancée au monde. En incorporant un drone, une station au sol automatisée, les autorisations réglementaires et un logiciel de visualisation de données (Insightful), Airobotics offre une solution complète et automatisée pour collecter des données aériennes et obtenir des informations précieuses.

Groupe international d’origine française, Delta Drone est un acteur majeur du secteur des drones civils, dont les activités se développent autour d’un concept de solutions professionnelles adaptées à des secteurs d’activité de dimension mondiale : sécurité, logistique et mines. Le Groupe est particulièrement présent en Europe, Afrique et Océanie.

Les deux sociétés sont notamment positionnées sur un segment de marché, celui des solutions « drone in a box » qui requiert des capitaux importants pour financer la conception, la fabrication et la commercialisation des systèmes. Au niveau mondial, ce sont les deux seuls acteurs du secteur qui ont réussi à lever plus de 100 M$, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel décisif.

L’objet du partenariat est de renforcer cette position de leadership, en répartissant les efforts de chacun au niveau géographique mondial.

Les deux sociétés s'attendent à ce que le partenariat commercial atteigne des revenus consolidés de dix millions de dollars (10 000 000 $) d'ici la fin de l’année 2024, dans le cadre de leur collaboration.

La signature de ce protocole a largement bénéficié de l’expertise de Eden Attias, membre du CoDir de Delta Drone et chairman de Delta Drone International, qui est une personnalité reconnue du monde des affaires en Israël.

A propos de Airobotics : Airobotics est un des leaders mondiaux du secteur des solutions d’acquisition et d’analyse de données vues du ciel, grâce à un système de drone complètement automatisé, sans intervention humaine. Le système Airobotics permet à une clientèle étatique, industrielle et commerciale d’optimiser les capacités nouvelles issues de l’utilisation de drones, il permet de programmer et gérer des missions de manière totalement automatiséé à des fins d’inspection, de cartographie, de surveillance. Le système Airobotics est destiné à opérer dans des zones urbaines ainsi que dans de larges complexes industriels et commerciaux.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

www.deltadrone.com

