DELTA DRONE : Un premier contrat de 1 M signé avec Geodis marque le lancement opérationnel de la solution d'inventaire Countbot

Dardilly, le 25 août 2021 – 18h

A retenir :

Signature d’un contrat de 1M€ correspondant notamment aux systèmes Countbot nécessaires pour réaliser les formations des opérateurs et effectuer les nombreuse s missions commerciales à venir ,

Ouverture du centre de formation permanent Countbot à Civrieux d’Azergues (69) intégrant un entrepôt de 3 000 m2 et formation des premiers opérateurs issus du pôle ATM.

Après plusieurs mois de perturbations liées à la crise sanitaire, les démonstrations commerciales, plusieurs fois reportées ou annulées, ont pu commencer à être programmées depuis le début de l’été 2021. Elles ont suscité à chaque fois un très fort intérêt de la part des visiteurs, la plupart des responsables logistiques de groupes industriels et commerciaux de dimension mondiale.

Le succès de ces premiers contacts permet d’anticiper un planning chargé de missions à réaliser dans les prochains mois, Geodis et Delta Drone ayant décidé de privilégier dans un premier temps la commercialisation de Countbot sous forme de prestations de service, de manière à accumuler les retours d’expérience en face d’un système entièrement nouveau et très innovant.

Cette démarche présente également l’avantage de s’adapter aux contraintes industrielles nées de la crise internationale, en particulier au niveau des délais d’approvisionnement en composants et donc du rythme de fabrication des systèmes.

Elle permet enfin de « rôder » le cursus de formation des opérateurs, le centre de formation ayant progressivement vocation à organiser des sessions spécifiques pour former des personnels internes aux futurs clients acheteurs de la solution Countbot.

Concrètement, les missions Countbot sont principalement vendues par les équipes de Geodis aux clients finaux. Elles sont ensuite réalisées grâce à des systèmes achetés par Geodis à Delta Drone et opérées par des équipes dédiées Delta Drone.

Compte tenu des délais d’approvisionnement et de fabrication, le cycle de production est aujourd’hui de plusieurs mois. De ce fait, l’option « prestation de service » constitue une bonne alternative pour utiliser dès maintenant la solution Countbot, y compris dans le cas de premières demandes d’achats et de signature de bons de commandes. En revanche, elle n’est pas toujours possible pour des demandes en provenance de pays éloignés, alors même que la demande est très internationale et diversifiée géographiquement. Pour ces raisons, il est raisonnable de penser qu’un équilibre missions / ventes sera rapidement trouvé dans les prochains mois, avant une forte prédominance de l’activité « ventes ».

